Gretchen desmente ajuda financeira ao marido e rebate críticas: Ele me bancouReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 21/11/2024 09:52

Rio - Gretchen utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (20), para desmentir rumores que circulavam na internet, dizendo que ela estaria cantando na rua para ajudar financeiramente o marido, o saxofonista Esdras de Souza. A artista, que atualmente mora em Portugal, rebateu as informações do vídeo de uma internauta.



"Domingo eu fiz uma apresentação, em um lugar muito legal aqui de Portugal. Eu fiz uma apresentação lá para uma amiga minha, dona do acarajé mais famoso de Portugal. [...] E aí, ela sempre contrata eu e o meu marido para fazermos apresentações e presença VIP", iniciou a cantora.

Em seguida, ela rebateu as críticas. "Primeiro, que ela não tem nada a ver com a minha vida. [...] Aí, foi falar que fui fazer um show na rua para poder ajudar o meu marido. Gente, muitas pessoas não sabem que o meu marido tem uma profissão, além de ser músico. O meu marido tem uma profissão onde já é aposentado. Ele não precisa da minha ajuda. Ele não precisa que eu vá acompanhar ele em show para ajudar financeiramente", falou.

A artista também destacou que muitas vezes foi o marido que a ajudou financeiramente. "Até porque, se eu precisasse, eu ia sim. Por que não? Eu ia sim cantar no meio da rua, no meio da feira, no meio de onde fosse. Se fosse para eu me sustentar, não vejo mal nenhum. Qual o problema? [...] Minha senhora, meu marido não precisa da minha ajuda financeira. Pelo contrário, muitas vezes quando meu cachê atrasava, quando alguma coisa não dava muito certo, ele me bancou".



Logo após, a cantora frisou que se um dia precisar, vai trabalhar - fora do meio artístico - para se sustentar. "Esdras de Souza é uma pessoa muito bem financeiramente, para quem não sabe. E assim, se eu precisasse um dia, não só cantar no meio da rua, mas lavar banheiro, fazer uma comidinha para vender e me sustentar, fazer uma faxina, como já fiz na França... Seja o que for, todo trabalho é digno", disse Gretchen.



A artista contou que já acionou o advogado para entrar com uma liminar contra publicações que considera 'vexatórias'. "Se vocês pensam que internet é terra sem lei, estão enganados. Se vocês pensam que vão falar coisas da minha vida e ficar por isso mesmo, estão enganados".