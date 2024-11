Adriane Galisteu e Sacha Bali - Reprodução do Instagram

Publicado 21/11/2024 09:40

Rio - Adriane Galisteu, de 51 anos, não gostou nada de ver internautas comentando que ela não gostava de Sacha Bali, de 43. A apresentadora de "A Fazenda 16", da Record, se surpreendeu com as acusações e citou a importância dela ser imparcial em relação aos participantes do reality rural.

"Eu estou chocada com vocês. Que birutice vocês acharem que eu não gosto do Sacha, hein? Ah, parem com isso. Da onde vocês tiraram isso? Estão doidos? O que é isso, gente?", disse ela, no Instagram Stories, na madrugada desta quinta-feira (21).

"Antes vocês vinham com o papo que eu gostava muito do Sacha e não gostava do Zé Love, agora vocês estão falando que eu não gosto do Sacha. Vocês precisam entender que essa imparcialidade é fundamental para o programa. Vocês são parciais, porque vocês ficam apaixonados, na torcida... Vocês estão sendo assim (parciais), não vem colocar isso nas minhas costas. Se tem uma coisa que eu faço, é tratar todo mundo igual", reforçou.