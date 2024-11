Brunna Gonçalves mostra como escondeu barriguinha de grávida até anúncio com Ludmilla - Reprodução de vídeo / Instagram

Brunna Gonçalves mostra como escondeu barriguinha de grávida até anúncio com LudmillaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 20/11/2024 10:52

Rio - Brunna Gonçalves, de 32 anos, mostrou, através de um vídeo publicado no Instagram, na noite desta terça-feira (19), como conseguiu esconder a barriguinha de grávida até o anúncio oficial com a mulher, a cantora Ludmilla, de 29. O casal espera o primeiro filho.

fotogaleria

"Foi babado", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação. No registro, com a frase "Você está grávida mas ainda é segredo", Brunna mostrou que usou roupas largas para disfarçar as mudanças no corpo.

Nos comentários da publicação, o stylist Erick Maia revelou a dificuldade de manter o segredo. "E eu que fui produzir sua roupa, pedi tamanho 38/40 e a vendedora: 'É pra Brunna? Vai ficar muito grande nela, leva a 34/36!! E eu: 'Não, ela gosta de bem larga mesmo", relembrou, aos risos. A mulher da dançarina também comemorou o "plano" bem sucedido. "Conseguiu esconder", comentou Ludmilla.

Assista

Inclusive, na última quarta-feira (13), Brunna contou que ela e Lud precisaram antecipar o anúncio da gravidez justamente por causa do tamanho da barriga. A dançarina falou que a intenção era contar a novidade no Numanice, no Rio, cidade em que elas e os familiares moram. Mas como o próximo show na cidade carioca será só em dezembro, elas tiveram receio de que a mídia descobrisse e estragasse a surpresa. "Minha barriga está crescendo demais. Não ia dá para esperar até lá. Mas foi lindo lá em São Paulo."