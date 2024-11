Ed Motta se pronuncia após destratar funcionário no Rock The Mountain - Reprodução / Instagram

Ed Motta se pronuncia após destratar funcionário no Rock The MountainReprodução / Instagram

Publicado 20/11/2024 10:10

A equipe do cantor Ed Motta usou as redes socias, na manhã desta quarta-feira (20), para emitir uma nota oficial sobre o episódio em que o cantor destratou um de seus funcionários em cima do palco durante um festival de música no domingo (17). O pronunciamento vem depois que vídeos do momento circularam pelas redes sociais e causaram revolta entre os internautas.

No comunicado, a equipe explicou o contexto da bronca e afirmou que o cantor se arrependeu da forma com que tratou o funcionário pouco tempo depois. "Ao iniciar o show, Ed constatou diversos erros de posicionamento de mobiliário que comprometiam seriamente a sua apresentação e movimentação no palco. Ed também interrompeu o show algumas vezes, ainda no início, para que fosse corrigido o som da banda e do seu microfone", iniciou a publicação.

"Diante deste quadro e sob grande estresse, Ed falou de forma inapropriada com um dos roadies da equipe, conforme mostra o vídeo veiculado em diversas mídias desde então. O roadie já havia trabalhado e montado o mesmo palco de forma satisfatória, no domingo anterior, dia 10/11, tendo sido inclusive elogiado por Ed", seguiu.

Logo depois, foi explicado que Ed se desculpou com o público e já tomou a iniciativa de conversar com o funcionário, além elogiar seu trabalho, afirmando que o cantor gostaria de trabalhar com ele mais vezes. "Ed reconheceu imediatamente que sua atitude com o profissional em questão foi desmedida e movida puramente pela emoção. Na segunda metade do show, Ed expressou seu arrependimento ainda no palco, pedindo desculpas para o público".

"Ed já tomou a iniciativa de conversar com o roadie, quando se desculpou e garantiu que o acontecido não desabona, em nenhum grau, a capacidade profissional do roadie, além de expressar sua vontade de que continuasse fazendo parte da equipe".

"Os ajustes técnicos e de comunicação serão realizados de forma privada, entre a equipe e o artista, como sempre foi feito, com respeito e clareza. Assim como já havia manifestado no mesmo palco no domingo, Ed Motta aproveita este ensejo para reiterar seu pedido de desculpas para todos os presentes no show, incluindo seus fãs e sua equipe", finalizou.