Guilherme Fontes mostra encontro com Laura Cardoso e Lima Duarte: ’Imensa admiração’Reprodução / Instagram

Publicado 21/11/2024 12:55

Rio - O ator Guilherme Fontes, de 57 anos, mostrou nas redes sociais o encontro com os veteranos Laura Cardoso, de 97, e Lima Duarte, 94, nos bastidores da gravação de fim de ano da TV Globo. Ele aproveitou a ocasião para declarar a 'imensa admiração' pelos colegas de profissão.

"Amo demais da conta essas dois. Imensa admiração por esses seres tão gentis e elegantes. Tão inspiradores. Artistas excepcionais. Completos. Apaixonados. Não me lembro de tê-los visto em cena, atuando 'pela metade'. Sempre 100% inteiros em seus incontáveis personagens. Histórias memoráveis e inesquecíveis interpretações", iniciou o ator na legenda da publicação, nesta terça-feira (19).Em seguida, ele relembrou os trabalhos com os veteranos. "Estive do lado deles em quatro grandes trabalhos. Com a doce Laura Cardoso, fiz [as novelas] 'Mulheres de Areia' e 'A Viagem'. Com Lima Duarte fizemos um especial da TV Globo chamado 'O Caso do Martelo'. Anos mais tarde, ele narrou a série documental 'Dossiê Chatô', que fiz para Globosat. [...] Muito fã e desejo sempre vida longa e boa aos dois. Obrigado por tanto", concluiu o ator.Em outra publicação, nesta quinta-feira (21), Guilherme também compartilhou registros ao lado dos atores Paulo Vieira, Tata Werneck, Grace Gianoukas, Thomas Aquino, da apresentadora Valéria Almeida, além da jornalista Renata Lo Prete. "São tantas as emoções vividas nesses nossos quase 40 anos de parceria", disse o ator.