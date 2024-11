Fábio Jr. e Fernanda Pascucci - Reprodução/Instagram

Fábio Jr. e Fernanda PascucciReprodução/Instagram

Publicado 21/11/2024 20:18

Rio - Fábio Jr. fez uma publicação nas redes sociais em homenagem aos oito anos do casamento com Fernanda Pascucci, celebrado nesta quinta-feira (21). Apaixonado, o artista de 71 anos compartilhou um vídeo com momentos especiais ao lado da mulher.

"Meu AMOR!!! Hoje completo oito anos de casado com a minha alma gêmea, minha parceirona!!! Eu nasci pra você e você nasceu pra mim, meu bem!!! Para sempre nós dois! Obrigadúúú por essa linda história que estamos construindo! TE AMÚÚÚÚ!", escreveu.

Este é o sétimo casamento de Fábio Jr. Antes da fama, o cantor subiu ao altar com Tereza de Paiva Coutinho. Entre 1979 e 1983, viveu uma relação com Gloria Pires, com quem teve a filha Cleo. Fiuk, Tainá e Krizia são frutos do relacionamento do artista com Cristina Karthalian, que durou de 1986 a 1990. Guilhermina Guinle e Patrícia de Sabrit foram, respectivamente, a quarta e quinta mulheres dele. Em 2007, Fábio casou-se com Mari Alexandre e teve o filho caçula Záion.