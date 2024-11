Loreto posta close nú: ?Bora pecar' - Reprodução/Instagram

Publicado 21/11/2024 18:43

Rio - O ator José Loreto, 40 anos, causou um frenesi no Instagram ao compartilhar, nesta quinta-feira (21), uma foto quente em que aparece semi-nu. Na postagem, os seguidores ficaram em polvorosa.



Além da publicação, o ator ainda compartilhou momentos da gravação do filme que irá protagonizar, "Pecadora", baseado no best-seller homônimo da escritora carioca Nana Pauvolih. A obra cinematográfica tem direção de Dainara Toffoli e roteirizado por Camila Raffanti. As filmagens de Pecadora começam no final de novembro e é uma produção da +Galeria.



No longa-metragem, Loreto dá vida ao personagem Enrico, um homem que atrai Isabel, protagonista vivida por Rayssa Bratillieri. A jovem, que é extremamente religiosa, começa a trabalhar com Enrico, um homem livre e charmoso. A partir disso, ela se sente seduzida e luta contra seus desejos em nome da sua fé.