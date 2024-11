Eliezer mostra tatuagem que fez para filho com Viih Tube, Ravi - Reprodução/Instagram

Eliezer mostra tatuagem que fez para filho com Viih Tube, Ravi Reprodução/Instagram

Publicado 21/11/2024 21:29

O ex-BBB Eliezer mostrou, nesta quinta-feira (21), a tatuagem que fez em homenagem ao segundo filho dele com a influenciadora Viih Tube. O tributo ao Ravi complementou o desenho com as digitais dos pais e com o pé da primeira filha.



"Quando a Lua nasceu, peguei as nossas digitais para fazer a tatuagem em homenagem à Lua, deixei um espacinho pq pensei "um dia… vai que…"agora menos de 2 anos depois o espaço foi preenchido com um pezão lindo do Ravi" disse o influencer.



Emocionado, Eliezer continuou: "Que louco a vida é né?! Basicamente uma montanha russa, você está rindo e, do nada, medo, chora no caminho, se arrepende mas sempre te surpreende. No final, fica tudo bem. É uma analogia estranha vindo de quem não gosta de montanha-russa mas, se parar para pensar... Dois anos atrás, quem eu era? Como eu era? E daqui há 10 anos… Como eu vou ser? O importante é se divertir e ser feliz no caminho".