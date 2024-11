Artista revelou o nome da primeira filha com Jade Magalhães - Reprodução de Vídeo / X

Publicado 21/11/2024 21:50

Rio - Acabou o mistério! Durante participação no "PodPah" desta quinta-feira (21), Luan Santana revelou que sua primeira filha com Jade Magalhães se chamará Serena Magalhães Santana. O artista contou que a inspiração para o nome da menina veio da tenista norte-americana Serena Willians.

"Fiquei com isso na cabeça. Porque quando a gente está procurando nome, a gente vê nome em tudo quanto é quanto. Você olha em filme e anota. A gente tinha uns cinco finalistas. Tinha Serena, Clara, Charlotte...eram uns nomes muito enjoados. Não temos que parecer que queremos ser enjoados, chiques, nem tão diferentes. [...] A gente quis um nome que realmente fosse forte, que resumisse a gente", explicou.

O dono do sucesso "Meteoro" ainda entregou como descobriu a gravidez da noiva. "Foi do nada. A Jade entrou no carro, a gente estava chegando ao condomínio e ela falou, 'comprei um teste, fiz o teste e deu positivo. Estou grávida'. Eu falei 'Para de zoar'. [...] Estava querendo, no fundo, que fosse verdade. Mas ela deixou por isso mesmo. Chegamos em casa, eu já tinha esquecido, subimos no quarto e ela colocou uma caixinha na cama. Abri e tinha dois sapatinhos. Eu falei: 'Olha o nível que chegou a zoação'. Não estava acreditando ainda porque ela estava contando como se fosse brincadeira. Daí ela falou que era sério e caiu minha ficha. Começou a gelar a mão e a pinicar. Abracei ela e foi um momento muito mágico".