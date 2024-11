Anitta - reprodução Instagram

Anittareprodução Instagram

Publicado 21/11/2024 18:12 | Atualizado 21/11/2024 18:15

Rio - Nesta quinta-feira (21), Anitta compartilhou um vídeo que revela os bastidores do clipe de Looking For Love, nova parceria com o DJ Alok. A artista mostrou de forma bem-humorada como algumas cenas glamorosas foram criadas. Uma delas, em que ela caminha com atitude por ruas iluminadas, na verdade foi gravada sobre uma esteira diante de uma tela verde.