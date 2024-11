Viih Tube via stories - Reprodução Instagram

Rio – Viih Tube revelou nesta quinta-feira (21) detalhes das complicações que enfrentou no parto de Ravi, seu segundo filho, que nasceu em 11 de novembro. Após ser internada na UTI, a influenciadora reapareceu nas redes sociais para compartilhar a experiência e destacou que estava preparada para um parto seguro, independentemente de ser cesárea ou normal.

"Tem muita gente curiosa sobre o que aconteceu. Eu não falei nada porque antes de ir para a UTI, que falei que fiz uma cesárea de emergência, vi vários médicos de plantão aqui nas redes sociais dando a opinião. 'Nossa, mas fez cesárea de emergência porque fez cesárea no anterior', ou 'se dilatou dez centímetros, é porque o médico é cesarista e quis levar, dava para ter tentado'. Teve vários tipos de opinião sem saber o meu estado, ou quais eram as complicações. Por isso evitei, eu não estava bem", declarou.



A atriz explicou que estava muito bem-informada antes do parto. "Muito diferente do que achavam, eu não estava desinformada. Eu estava 100% informada. Sabia todos os termos e tudo o que estava acontecendo comigo. Estudei muito antes. Quando digo estudar, não é só a via de parto que você quer, é estar preparada para a mudança. Então, eu estava preparada para um parto seguro. Era o que eu queria. Então, eu estabeleci algumas coisas que se acontecesse, eu ia para uma cesárea. E algumas coisas aconteceram, e eu fui para cesárea".



Viih relata que foi internada na UTI devido a perca de sangue na cesárea. "As minhas complicações não tiveram nada a ver com a cesárea anterior. Eu não tinha nenhuma contraindicação. Não tinha como saber o que ia acontecer ou ia dar ali no meio. Então tiveram algumas coisas que aconteceram que foram alguns tipos de complicação e a cesárea foi o mais seguro, mas durante ela, eu perdi muito sangue. Então, foi por conta disso que depois de três dias, eu parei na UTI. Na UTI, eu fiz transfusão de sangue, fiz muita coisa, tomei muitos tipos de soro, para ir voltando. Eu estava bem, mas tive uma desidratação severa. Foi isso, então eu não estava tão mal quanto vocês estavam pensando", declarou.