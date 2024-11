Vitória Strada - reprodução Instagram

Publicado 21/11/2024 14:48 | Atualizado 21/11/2024 14:49

Rio - Vitória Strada usou as redes sociais para revelar um problema de saúde que vinha impactando sua rotina. A atriz explicou que, após sentir sintomas como cansaço excessivo e tristeza, decidiu buscar ajuda médica. Durante seu relato no Instagram, Vitória contou que exames confirmaram que sua tireoide estava "completamente desregulada". Ela relatou como os sintomas persistentes de fraqueza e indisposição a levaram a procurar um endocrinologista.

"Estava me sentindo há muito tempo sem energia e foi piorando. Não era uma coisa normal, de se sentir indisposta. Podia dormir muito que não recuperava. Depois de muito tempo fui ao endócrino e vimos que minha tireoide estava completamente desregulada", contou a atriz.Vitória admitiu que já suspeitava de uma questão com a tireoide, mas negligenciou os sinais. "Eu meio que já sabia que eu tinha uma questão com a tireoide, mas eu estava deixando para lá, eu estava me enganando", completou.Além de compartilhar sua experiência, a atriz deixou um alerta sobre a necessidade de observar o próprio corpo e entender como saúde física e mental estão conectadas. "Falo muito sobre saúde mental, mas é uma coisa integrada. Às vezes estamos mais tristinhos, muito cansados e, às vezes, o cansaço pode ser confundido com uma tristeza, um cansaço extremo. Aí você acha que é uma coisa de saúde mental e é uma coisa física, como uma tireoide, que está causando esse cansaço", disse.Vitória ressaltou a importância de prestar atenção aos sinais do corpo. "Então o corpo é todo integrado, ele todo se conversa... Eu que às vezes não estou conversando com ele", finalizou.