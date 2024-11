Nicolas Prattes - reprodução Instagram

Publicado 21/11/2024 14:25 | Atualizado 21/11/2024 14:50

Rio - Nicolas Prattes, que interpreta Rudá em Mania de Você, compartilhou nesta quinta-feira (21) seu novo visual nas redes sociais. A mudança acompanha o enredo da novela, onde Rudá segue como fugitivo da polícia e encara novos desafios para provar sua inocência. O ator abandonou o megahair que marcou o início da trama e renovou o visual para simbolizar uma nova etapa do personagem.



Logo após a publicação de um carrossel de fotos no Instagram, os seguidores do ator reagiram com mensagens bem-humoradas e carinhosas. "Adeus Tarzan", brincou uma fã, em referência ao apelido dado por Mavi, rival de Rudá na novela. Sabrina Sato, noiva do ator, também comentou: "Meu gato tá mais gato". Já a mãe do artista, Gisele Prattes, não escondeu o orgulho: "Esse menino que saiu de dentro da minha barriga é lindo demais, hein".