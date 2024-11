Ary Mirelle presenteia mãe com carro zero e enaltece João Gomes - Reprodução / Instagram

Ary Mirelle presenteia mãe com carro zero e enaltece João Gomes Reprodução / Instagram

Publicado 21/11/2024 14:16 | Atualizado 21/11/2024 14:20

Rio - Ary Mirelle, de 23 anos, protagonizou um momento de emoção na quarta-feira (20). A influenciadora surpreendeu a mãe, Michele Souza, com um carro zero, presente que levou a matriarca às lágrimas.

No vídeo publicado nas redes sociais, Ary Mirelle aparece recepcionando a mãe, o pai, a irmã e a avó, que haviam retornado de uma viagem a Campos do Jordão. O momento aconteceu no estacionamento do local onde a família reside. João Gomes, marido de Ary, foi o responsável por revelar o presente.



"De quem é aquele carro? Parabéns, dona Michele, esse é seu carro zero, presente da sua filha, benção de Deus na sua vida", anunciou João e logo Michele correu para abraçar a filha.



Na legenda do post, Ary reforçou o quanto o gesto representa a gratidão pela mãe. "E tudo o que eu puder fazer pela senhora, ainda vai ser pouco. Eu te amo, obrigada por tudo".



Nos stories, Ary também desabafou sobre a importância do momento. "Eu amo vocês, sou eternamente grata. Mas tudo isso é pouco diante do que sinto", declarou ela.



A jovem ainda fez questão de exaltar o companheirismo de João Gomes. "Você mudou a minha vida, e olha o que eu posso fazer pelos meus pais… Obrigada por me ajudar e me apoiar sempre, eu te amo muito. Sou grata por tudo. Obrigada por ser meu companheiro".

