Ator fez relato sobre fase difícil da carreira após se mudar para São Paulo - Reprodução/Instagram

Ator fez relato sobre fase difícil da carreira após se mudar para São PauloReprodução/Instagram

Publicado 21/11/2024 15:49

Rio - Malvino Salvador, de 48 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (21) para relembrar o período difícil que passou após deixar o Amazonas, seu estado natal, para tentar a carreira artística em São Paulo. O ator falou sobre a delicada situação financeira que enfrentou ao chegar na cidade.

fotogaleria "Essa foto carrega um significado imenso para mim. Foi registrada na primeira semana em que finalmente consegui, após três meses vagando de casa em casa, me estabelecer em um lar. Minha chegada a São Paulo, em 2001, foi marcada por desafios. Eu, que vinha de uma vida confortável e segura em Manaus, sabia que teria que sair da minha zona de conforto para perseguir meus sonhos", iniciou o texto.

O marido de Kyra Gracie comentou a importância de confiar em seus sonhos. "No fundo, quando acreditamos em nós mesmos e na nossa capacidade de enfrentar as adversidades, por mais difíceis que sejam, sabemos que somos capazes de superá-las. O caminho, então, se torna mais leve, pois estamos dispostos a lutar", disse.

"Os primeiros três meses em São Paulo foram muito difíceis, até o dia em que conheci três 'anjos' para dividir comigo, um apartamento de 2 dormitórios na Vila Olímpia. Curiosamente, o nome da rua era 'Casa do Ator' – uma coincidência que parecia um sinal de que eu estava no lugar certo. Essa foto foi tirada no dia em que comprei meu primeiro colchão e travesseiro. Estava comendo nuggets e sentia, no fundo da minha alma, a esperança de que as coisas iam melhorar".