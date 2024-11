Cristiano e o filho, Miguel - reprodução Instagram

Publicado 21/11/2024 16:23 | Atualizado 21/11/2024 16:25

Rio - O cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, relembrou um episódio importante em sua vida familiar. Ele usou as redes sociais para contar sobre a cirurgia cardíaca do filho, Miguel, realizada há um ano, quando o menino tinha apenas cinco meses. Miguel foi diagnosticado com Tetralogia de Fallot, uma condição congênita que afeta a estrutura do coração, e precisou de uma intervenção corretiva para garantir sua saúde.