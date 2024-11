Cintia Dicker com a filha Aurora nos braços - Reprodução/Instagram

Publicado 22/11/2024 17:06

Rio - Cintia Dicker, de 37 anos, encantou os seguidores ao compartilhar imagens da rotina com a filha Aurora, fruto do casamento com Pedro Scooby. Nesta sexta-feira (22), a modelo comemorou os momentos ao lado da família.

fotogaleria "Amor, trabalho, obra, velas… e muito feliz!", escreveu na legenda da postagem.

Os internautas não perderam a chance e deixaram elogios no comentários. "Aurorinha, a princesa mais linda", afirmou uma seguidora. "É uma fofura essa Aurora", disse outra. "Que família mais linda. Deus abençoe", desejou uma terceira.