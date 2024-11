Sthefany Brito - Reprodução/Instagram

Rio - Sthefany Brito falou sobre como está a vida sexual depois de dar à luz Vicenzo, de dois meses, nesta sexta-feira (22). A atriz foi questionada sobre a falta de libido, no Instagram Stories, e declarou que ainda está em um corpo que não se reconhece, e que cada mulher tem seu tempo.

"Miga, se você achar me diz onde ela está, porque aqui ela não está não", brincou Sthefany. "Agora sério, falando por mim. Acho que é tanta função e preocupação que sinceramente, nem lembro de libido. É um corpo que eu ainda não me reconheço, é leite que vaza do peito. É bebê chorando, cheiro de leite, cansaço, rotina do filho mais velho, que é grudado em mim e tudo quer que eu faça", declarou.

Atriz também explica que aos poucos está voltando a rotina. "Por aqui ainda estou tentando voltar a fazer as minhas coisas. Tipo tomar uma taça de vinho uma sexta-feira à noite, e ver uma série com meu marido. Não acho que existe uma regra, acabou o tempo de quarentena e a mulher está “pronta” para namorar. Isso aí é muito pessoal, e aí entra a parceria com o companheirismo. Cada mulher tem seu tempo e isso tem que ser respeitado".

Além de Vicenzo, Sthefany também é mãe de Enrico, de 4 anos, fruto da relação com o empresário Igor Raschkovsky.