Leandro Hassum vive Silvio Santos em filme - Fernando Pastorelli / Divulgação

Leandro Hassum vive Silvio Santos em filmeFernando Pastorelli / Divulgação

Publicado 22/11/2024 14:42

fotogaleria

"Nossa! O ano era 2017. Fui convidado para viver o Silvio Santos. Paulo Cursino (escritor e roteirista), meu parceiro de tantos projetos, queria contar essa história. Ninguém até então tinha pensado em contar a história do grande Silvio. Eu disse: 'tá doido Paulo! Eu'. Ele disse: Sim, você parece com ele jovem.

Sinceramente… não acreditei. Mas confio tanto no Paulo que topei. Por diversos motivos (que não vem ao caso) não rolou. E como acredito que ideias boas passeiam por aí, vieram outros projetos contando a história dele", recordou.

Seis anos depois, um novo convite surgiu. "Em 2023, a Paris Entretenimento (grande parceira) resolveu voltar com o convite e direção da amiga de muitas histórias Cris D'Amato (mais de 20 anos de amizade). O roteiro chegou, eu li e disse: 'Bora lá! Vamos ver como isso vai rolar'. Hoje, cá estamos vivendo essa história. Me sinto muito honrado em poder homenagear o maior de todos", frisa.

Leandro também cita trabalhos já existentes sobre a história do dono do SBT. Em setembro deste ano, por exemplo, Rodrigo Faro viveu Silvio Santos no filme "Silvio". "Sei que alguns irão dizer: Mais um filme do Silvio! A minha resposta é simples. O tamanho do Silvio Santos e sua história de vida tem infinitos cortes e fases. Podemos fazer 20… 30 filmes (o nosso será o melhor, risos). Brincadeiras a parte, o que posso garantir para o público, e principalmente para toda a família Abravanel, vamos respeitar muito e eternizar a história do maior de todos… Senor Abravanel. Vulgo… Silvio Santos. Ele vem aí!", concluiu.

As gravações do longa-metragem "Silvio Santos Vem Aí", com direção de Cris D'Amato e produção da Paris Entretenimento, já começaram em São Paulo. Regiane Alves está no elenco da produção como Íris Abravanel. Já Manu Gavassi dará vida à Marília, publicitária que vai trabalhar com Silvio. Embora no princípio ela fique desconfiada, aos poucos vai sendo conquistada pelo carisma do apresentador.