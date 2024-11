Cariúcha - Reprodução/Instagram

Cariúcha Reprodução/Instagram

Publicado 22/11/2024 18:06 | Atualizado 22/11/2024 18:34

Rio - Nesta sexta-feira (22), Cariúcha confirmou que passará por sua primeira cirurgia plástica, uma Lipo LAD (Lipoaspiração de Alta Definição). A apresentadora já está no Hospital Vila Nova Star e compartilhou o momento com seus seguidores. "Toda natural, sou bonita pra caramba. Eu não tenho uma cirurgia plástica, mas agora eu vou ter. Me rendi!”, declarou ela em vídeo.

fotogaleria



O cirurgião plástico José Cury, responsável pelo procedimento, explicou o que será realizado. "O resultado vai ficar lindo e natural. Nós vamos fazer uma lipoaspiração de alta definição. Vamos tirar as gordurinhas do abdômen, costas, culotes e vamos fazer a definição no bumbum e de lipo LAD", afirmou. O cirurgião plástico José Cury, responsável pelo procedimento, explicou o que será realizado. "O resultado vai ficar lindo e natural. Nós vamos fazer uma lipoaspiração de alta definição. Vamos tirar as gordurinhas do abdômen, costas, culotes e vamos fazer a definição no bumbum e de lipo LAD", afirmou.

"É, gente! Não vou ser tão mais natural, mas vou ficar bonita pra caramba!Estou super confiante”, disse a apresentadora aos risos, lembrando do seu bordão que viralizou e se tornou um meme: "Toda natural, bonita pra caramba".





Demitida?

No mesmo dia, Cariúcha não esteve presente no comando do programa Fofocalizando, no SBT, o que gerou especulações sobre sua saída. Leo Dias, também apresentador da atração, desmentiu os rumores:

"Eu só quero dizer que não vai ter alteração no elenco, como estão falando aí. Essa boataria não procede. O diretor disse que Cariúcha continua no programa”, assegurou.



"Ela queria muito, né, gente. Já vinha falando desse desejo faz muito tempo, desde a época dos miomas por conta da barriga. Fico feliz, era algo que ela queria há tempos”, declarou Leo Dias. O clima descontraído continuou quando Leo Dias revelou detalhes sobre a cirurgia: "Ela lipou tudo, da cabeça aos pés. Sete horas de duração. O carnaval está chegando, o verão tá aí. O tempo urge".