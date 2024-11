Patrícia Ramos - Reprodução/Instagram

Publicado 22/11/2024 18:04

Rio - Patrícia Ramos abriu a caixinha de perguntas do Instagram e foi questionada sobre o segredo de sua mudança de visual. Em tom descontraído, a apresentadora gravou um vídeo nesta sexta-feira (22) para entregar os detalhes da transformação.

fotogaleria "Qual é o nome da pílula da beleza que você usa além da academia?", perguntou o internauta. "A pílula de um cartão Black, de um dinheiro. Essa aqui era eu no auge dos meus 18 aninhos. Pesava uns 50 kg, me arrisco a dizer, 48 kg nessa época. O vento passava e balançava", brincou.

Em seguida, Patrícia explicou que o triunfo financeiro possibilitou as modificações no visual. "Mesma carinha, mesma coisa, mas olha agora? É o dinheiro. Eu não vou falar que faço esfoliação com produtos baratinhos. É dinheiro, ajuda bastante. Ele me ajudou a pagar um personal para ganhar massa muscular, silicone, cirurgia. Eu tô aqui para falar a verdade".