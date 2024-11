Fernanda Esteves e Erasmo Carlos - Reprodução/Instagram

Publicado 22/11/2024 16:36

Rio - Fernanda Esteves, viúva de Erasmo Carlos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (22) para desabafar no dia que a morte do Tremendão completou dois anos. O artista faleceu aos 81 anos em decorrência de um quadro de paniculite complicada por sepse de origem cutânea.

"Já falei com o Meu Bem, agora vou falar com quem me acompanha por aqui. Hoje tem dois anos que Meu Bem se foi, e eu vivi para ver e sentir cada segundo desse período, embora muitos acreditem que não e inconveniente e incessantemente, me chamem de volta a vida. Eu vivo, e esse é o castigo que chamam de luto. Eu falo sobre a morte, sobre as mortes, sobre a morte dele, sobre a minha morte. As pessoas não gostam de pensar na única certeza delas. Não se pode silenciar a morte e suas consequências", escreveu.

A viúva do artista explicou que o tempo não amenizou o sofrimento de ter perdido o marido. "Lamento porque quem não pôde, ou não quis, absorver aquela genialidade até o último dia, aquela pureza. Pureza. Erasmo era puro, e isso pouco conheciam. É isso. O tempo, até agora, não aliviou nada. Quem sabe a dose ainda esteja baixa. Que bom ter te olhado, que bom você ter me olhado, que bom a gente ter se olhado por tanto tempo…se existir um lugar, continua me olhando, mesmo sem te ver, meu coração te acompanha".