Grazi Massafera e João VillaReprodução do Instagram

Publicado 22/11/2024 16:20

Rio - Grazi Massafera, de 42 anos, está curtindo uns dias de férias no Jalapão, no Tocantins, na companhia da filha, Sofia, de 12, e dos atores João Villa e Isabelle Nassar. Alguns registros do passeio foram publicados pelo ator no Instagram, nesta quinta-feira (21).

fotogaleria

Em uma das imagens, João, de 31, surge ao lado de Grazi em meio às belezas do local. Em outra, ela aparece boiando na água. A atriz também compartilhou com os fãs alguns cliques dos momentos de lazer. "Sortilégios. Uma nova paixão por aqui", escreveu na legenda.

Grazi, João e Isabelle estão no elenco de "Dona Beja", que será transmitida pela HBO Max. Exibida originalmente na Rede Manchete em 1986, a novela é baseada na obra "Dona Beija, a feiticeira do Araxá", de Thomas Othon Leonardos, e conta a história de uma mulher que tem uma desiluzação amorosa e decide abrir um bordel, tornando-se uma famosa cortesã. Na época, a protagonista foi interpretada pela atriz Maitê Proença.







