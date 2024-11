Manu Gavassi e Jullio Reis - Reprodução Instagram

Publicado 22/11/2024 13:51

Rio – Manu Gavassi, de 31 anos, exibiu a barriga de gravidez ao lado do noivo, Jullio Reis, de 27, nesta sexta-feira (22). Com um look estiloso, a atriz publicou diversos registros, no Instagram, em um evento que prestigiou na capital de São Paulo.

fotogaleria

Nos comentários da postagem, Seguidores elogiaram o casal. "Que felicidade ver vocês assim, cultivando esse pacotinho", disse um. "Se toda foto da barriguinha e família reunida for um surto por aqui, não vou dar conta até o final da gestação. Meu, que coisa mais linda|", afirmou outro. "Vocês três merecem toda a felicidade do mundo", comentou outro fã.