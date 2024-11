Atriz desabafou sobre a longa jornada até engravidar - Reprodução/Instagram

Publicado 22/11/2024 21:53

Rio - Lucy Ramos, de 42 anos, compartilhou vídeo um dia após anunciar a gestação para detalhar o longo processo até a espera do primeiro filho. Casada há 18 anos com o ator Thiago Luciano, a artista contou nesta sexta-feira (22) que procurou um especialista para tentar engravidar e que conseguiu, mas teve dois abortos espontâneos.

fotogaleria "Fiz um tratamento, ela não deu certo e [o médico] disse que nosso caso era só com inseminação. Mas, quando ele falou, saiu um peso das minhas costas porque eu falei que não passaria por esse processo e que se fosse pra ser mãe eu ia adotar. Foi um alívio, aquela vontade de ser mãe naquela época não era minha, era externa", iniciou.

"Em dezembro de 2022, eu estava me sentindo um enjoo, resolvi fazer o teste e estava grávida. No início do ano passado, tive muito sangramento, fiz tudo o que podia, mas em fevereiro tive um aborto espontâneo. Foi uma coisa sofrida, mas eu entendi o que Deus propõe, o que tem que ser, na hora que tem que ser. Agora, em 2024, enjoo de novo, fiz o teste e estava grávida. Eu fui ver, fazer um ultrassom, estava tudo bem e o coraçãozinho não estava batendo, mas era normal porque ele só ia começar a bater na sétima semana. Na viagem, novamente, aborto espontâneo".

A atriz ainda esclareceu o motivo de ter esperado até o quinto mês de gestação para revelar a novidade. "Não comemoramos, ficamos quietinhos porque duas experiências negativas. Tivemos dois filhos, que não vieram ao mundo, duas experiências. Quando deu os três meses, a gente pode contar, falar, se sentir mais segura. Foi o que aconteceu. Falamos e confirmamos que o perigo não tinha mais. Vida que segue. Agora, estamos seguindo para o quinto mês. Já me sinto mãe. Tô grávida. Estamos aqui, um dia de cada vez. Eu estou fazendo esse vídeo para quem está passando por isso ou que passou, vai passar. Eu tô aqui, sou uma prova viva", concluiu.