Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo são filhos de Virginia e Zé FelipeReprodução/Instagram

Publicado 22/11/2024 19:55

Rio - Virginia Fonseca compartilhou uma série de imagens dos filhos nesta sexta-feira (22) e aproveitou para fazer uma declaração de amor aos herdeiros. A influenciadora é mãe de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 2 meses., frutos do casamento com Zé Felipe.

"Esses dias me perguntaram qual era meu sonho. Fiquei pensativa e não soube responder, porque todos meus sonhos foram realizados e OBRIGADA DEUS por isso!! Mas aí, quando cheguei em casa, tive a certeza que meu sonho hoje é ver eles crescerem com saúde, no caminho de Deus, felizes e unidos. Obrigada, Deus por tudo, sou só gratidão", escreveu.