João e Fausto Silva se abraçando em rede nacionalReprodução/Instagram

Publicado 22/11/2024 17:13 | Atualizado 22/11/2024 17:14

Afastado da vida pública desde maio do ano passado, o apresentador se recupera bem, mas com algumas limitações, segundo João. "É sobre evolução. Cada dia ele está melhor. Digo que é sobre pensar quando a rampa está para cima e para baixo. Perfeito ele não está, nem vivendo da forma que ele gostaria de estar vivendo, fazendo tudo o que gostaria, mas cada dia ele pode fazer um pouco mais. Essa é a grande alegria do processo", relatou em entrevista à "Quem".João também comenta que se surpreendeu com o carinho do público com seu o pai. "Sempre soube que o meu pai era uma pessoa querida por levar alegria. Agora, depois de tudo o que ele passou, é emocionante ver como as pessoas realmente gostam dele. Elas me encontram e falam que fazem oração por ele, que tem uma pessoa na família passando pela mesma coisa... É muito bonito", diz.Em agosto do ano passado, Faustão foi internado e passou por um transplante de coração por causa de uma insuficiência cardíaca. Seis meses depois, em fevereiro, ele precisou passar por um transplante de rim devido a uma doença renal crônica. Ele seguiu sob orientações médicas em casa.