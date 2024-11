Glória Menezes, Tarcísio Filho e a nora Mocita Fagundes - Édson Douglas | Agnews

Glória Menezes, Tarcísio Filho e a nora Mocita FagundesÉdson Douglas | Agnews

Publicado 22/11/2024 20:45 | Atualizado 22/11/2024 20:51

Rio - Nesta sexta-feira (22), Glória Menezes foi clicada durante um raro passeio no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca. A atriz estava acompanhada do filho, Tarcísio Filho, e da nora, Mocita Fagundes. A atriz, de 90 anos, contou com a ajuda de uma cadeira de rodas para passear pelo shopping carioca.

Com um visual discreto, ela usava um conjunto em tons neutros, salto alto e óculos de sol. Desde a perda do marido, Tarcísio Meira, em 2021, vítima da Covid-19, a artista mantém uma rotina mais reservada. Ao perceber que estava sendo fotografada, sorriu e fez questão de acenar para o registro.

