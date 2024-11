Simony compra carro luxuoso - Reprodução do Instagram

Publicado 22/11/2024 17:16

Rio - Simony, de 48 anos, dividiu uma conquista pessoal com os mais de 2,6 milhões seguidores do Instagram, nesta sexta-feira (22). A cantora comprou um Song Plus 2023, carro elétrico de luxo da chinesa BYD, avaliado em cerca de R$ 200 mil, e posou para algumas fotos ao lado do veículo. Ela também falou sobre a realização desse sonho.

"Deus, obrigada por cada dia me dar forças pra trabalhar e conquistar meus sonhos e dos meus filhos.

Gratidão sempre. Estou, sim, muito feliz e emocionada. Até doente eu trabalhei. Não desista dos seus sonhos nem de você. Os meninos estão representando as meninas também. Amo vocês meus quatro", escreveu na legenda.

Amigos e fãs da artista a parabenizaram pela conquista. "Parabéns", comentou Adriane Galisteu. "Você merece", afirmou um admirador de Simony. "Parabéns pela conquista. Que Deus continue te abençoando bastante", disse outro.

Recentemente, Simony usou as redes sociais para comentar os resultados de novos exames na fase de remissão de um câncer de intestino descoberto em 2022. A cantora vibrou que tanto o PET Scan (exame de imagem capaz de detectar tumores em todos os lugares do corpo) quanto a retossigmoidoscopia (exame endoscópico para visualização da parte final do intestino grosso) tiveram resultados positivos.