Cantora vibrou com resultados dos exames para acompanhar remissão do câncer Reprodução/instagram

Publicado 15/11/2024 17:28

Rio - Simony usou as redes sociais, na noite de quarta-feira (14), para comentar os resultados de novos exames na fase de remissão de um câncer de intestino descoberto em 2022. A cantora vibrou que tanto o PET Scan (exame de imagem capaz de detectar tumores em todos os lugares do corpo) quanto a retossigmoidoscopia (exame endoscópico para visualização da parte final do intestino grosso) tiveram resultados positivos.

fotogaleria "Vim aqui contar para vocês do meu exame. Na terça, fiz meus exames, o PET Scan e depois fui para o Einstein fazer o retossigmoidoscopia. O meu exame do PET Scan não deu nada! Eu continuo zerada, conforme o meu último exame. Vai fazer um ano que recebi esse milagre na minha vida", disse.

Simony comemorou o primeiro ano de remissão da doença. "O outro exame, que é importantíssimo e mais clínico, foi perfeito também. Então, gente, nada! Vou completar um ano de remissão. Isso é muito importante para mim. Toda a vez que a gente vai fazer exame, é um momento muito difícil. Estou aqui para agradecer todas as orações de vocês".