Lucilene Caetano recebe alta hospitalar - Reprodução do Instagram

Publicado 15/11/2024 14:54

Rio - Lucilene Caetano, de 40 anos, recebeu alta da maternidade São Luís Star, em São Paulo, nesta quarta-feira (12). Grávida do quarto filho, a ex-jornalista da Band agradeceu as mensagens e orações que recebeu dos fãs, atualizou seu estado de saúde e comemorou a ida para casa.

"Essa é a notícia mais importante da minha vida como jornalista! Estamos de alta para casa. Sim! Foi a notícia mais feliz do dia! Depois de 15 dias entre UTI e SEMI UTI, enfim… saúde reestabelecida", afirmou Lucilene, que foi internada no fim de outubro para tratar Influenza B, Pneumonia Bacteriana e um pequeno derrame pleural nos dois pulmões."Que susto! Um vírus, uma bactéria que mudou tudo! Mas Deus em sua infinita misericórdia teve piedade de nós e nos deu uma nova chance de viver. Aqui estamos. Terei mais algum tempo de reabilitação pulmonar já que foi bem grave e meu pulmão ainda não está 100%. Mas faz parte … o mais importante é que minha filha, aparentemente pelo que mostra nos exames não sofreu absolutamente nada com tudo isso e segue bem, se desenvolvendo plenamente e de forma saudável. Vamos acompanhando agora com exames e pretendo retomar as atividades físicas como fiz em todas as gestações. Agora com foco na parte respiratória que precisa se restabelecer totalmente", comentou.