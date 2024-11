Anitta e Tiago Iorc se apresentam juntos no Grammy - Reprodução de vídeo

Publicado 15/11/2024 10:25

Os dois entoaram a canção "Mas Que Nada", maior sucesso do artista, composta por Jorge Ben Jor, em 1966, e regravada por Black Eyed Peas. A Poderosa cantou também seu hit "Mil Veces", que foi indicada à "Gravação do Ano", enquanto Iorc tocava violão.

Além de "Gravação do Ano", Anitta concorreu na categoria "Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa", com "Joga Pra Lua". Ela, no entanto, não venceu em nenhuma.