Beatriz Ferraz, mulher de Dilsinho, espera um menino - Reprodução do Instagram / Larissa Souza

Beatriz Ferraz, mulher de Dilsinho, espera um meninoReprodução do Instagram / Larissa Souza

Publicado 15/11/2024 09:00 | Atualizado 15/11/2024 09:00

Rio - Grávida, Beatriz Ferraz, mulher do cantor Dilsinho, revelou aos mais de 140 mil seguidores do Instagram, nesta quinta-feira (14), que espera um menino. A estudante de medicina veterinária contou a novidade ao publicar uma foto de um ensaio gestante.

fotogaleria

"Deus em sua infinita bondade e amor, sempre a nos olhar, amparar e cuidar me mandou você, meu menino", escreveu ela na legenda. Dilsinho também publicou um clique com a família em sua rede social. "Eu tenho tudo que pedi a Deus", afirmou.

O casal está junto desde 2011 e oficializaram a união em 2018, em uma cerimônia intimista. Eles já são pais de Bella, de 3 anos. Beatriz também é mãe de Rômulo, fruto de um relacionamento anterior. Recentemente, ela participou da gravação do novo audiovisual do artista, "Pagode do Diferentão 2", na Zona Oeste do Rio. Na ocasião, a estudante subiu ao palco e trocou carinhos com o maridão.