Iza no Grammy LatinoReprodução Instagram

Publicado 15/11/2024 09:54

Rio – Após o nascimento de Nala, Iza, de 34 anos, fez a primeira aparição pública no Grammy Latino, nesta quinta-feira (14), em Miami, nos Estados Unidos. A cantora apostou em um vestido preto, com ombreira metalizada, e atraiu olhares. Na ocasião, ela falou sobre a saudade da filha, de um mês, fruto do relacionamento com Yuri Lima, de 30, e comentou a importância de participar do evento.

"É uma sensação muito doida. Estou muito feliz de estar aqui. É um momento muito especial. Acho que o Grammy acaba tendo um sabor diferente agora que sou mãe. Ela é muito pequena, só tem um mês. Sei que no futuro ela vai saber que a mãe está fazendo um bagulho que gosta muito. Ao mesmo tempo que morro de saudade, estou muito feliz", afirmou a artista em entrevista ao canal BIS. Ela ainda brincou: "Parece que deixei um órgão em casa".

A artista concorreu em duas categorias, sendo elas, "Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa", com "Afrodhit", e "Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa", com "Fé nas Maluca", parceria com MC Carol. Ela, no entanto, não venceu em nenhuma.

O look escolhido por Iza para o evento foi elogiado pelos fãs. "Mulher. Como você consegue ser tão perfeita?", disse um. "Uou, estava com saudade desses impactos", disse outro. "Look de milhões. Belíssima", comentou mais um fã.