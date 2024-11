Duda Reis - Reprodução Instagram

Publicado 15/11/2024 09:04

Rio – Duda Reis, de 23 anos, divertiu internautas, ao brincar sobre ganho peso na primeira gravidez. A atriz, que espera Aurora, fruto do casamento com o empresário Du Nunes, de 32, publicou um vídeo, no Instagram, nesta última quinta-feira (14), em cima de uma balança, mostrando que não consegue enxergar seu peso devido ao barrigão.



"Agora vocês sabem por que não sei responder essa pergunta? Não consigo enxergar na balança mais", declarou ela.



Seguidores da influenciadora comentaram na postagem. "Se não vemos, não contabiliza", afirmou um. "Você está linda! Se preocupe apenas em se manter saudável. Para você e para o seu neném", disse outro. "O que os olhos não veem, o coração não sente", comentou mais um fã.



Duda Reis está na reta final da gestação e tem mostrado detalhes de sua atual rotina para os mais de nove milhões de seguidores.