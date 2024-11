Marcela Mc Gowan via stories - Reprodução Instagram

Publicado 15/11/2024 12:59

Rio – Marcela Mc Gowan se pronunciou depois da eliminação de Gizelly, em "A Fazenda 16", da Tv Record, nesta sexta-feira (15). A ex-BBB declarou, no Instagram Stories, que ainda não conseguiu falar com amiga, mas que se sente aliviada por ela ter saído do programa.

A médica, que participou da mesma edição do Big Brother Brasil, da Tv Globo, com Gizelly prestou apoio a amiga. "Gigi foi eliminada ontem da 'Fazenda'. Ainda não consegui falar com ela porque acho que ela fica um período ainda sem contato. Mas, eu queria falar algumas coisas aqui, porque depois de cinco anos, eu estou recebendo hate de um reality que nem participei, e eu estou vendo como as pessoas ‘perdem a mão’, quando o assunto é reality. O que eu quero dizer que Gizelly é minha amiga. E independente do que eu achei ou não achei, ela segue sendo minha amiga, eu a amo. E minha prioridade vai ser que ela fique bem", disse ela.



Apesar de ter puxado mutirão para a advogada, Marcela relata que se sente aliviada pela eliminação. "Depois de tudo o que eu vi lá dentro, de tudo o que aconteceu, sinceramente, fiquei aliviada que ela saiu. Puxei mutirão porque era o desejo dela. Agora o meu papel aqui fora é acolhê-la".