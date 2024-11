Hariany via stories - Reprodução Instagram

Publicado 15/11/2024 10:57

Rio – Hariany, de 27 anos, desabafou, no Instagram Stories, nesta quinta-feira (14), sobre as críticas que tem recebido por conta de sua voz. A ex-BBB comentou que a dicção já teve uma melhora desde a cirurgia de retirada das amídalas, em 2023, e pediu para as pessoas terem responsabilidade com o que falam.

fotogaleria

"Vou abrir meu coração. Para eu ter falado sobre isso, é algo que tem me incomodado há algum tempo. As pessoas querem perfeição de você a todo custo. Não adianta você evoluir e melhorar porque elas não vão reconhecer... quando você fica zoando outra pessoa, tem que ter responsabilidade. Muita gente cai no fundo do poço porque os outros ficam apontando o dedo, e isso é muito feio", afirmou.



Por fim, a influenciadora relatou o que tem feito para evoluir. "Eu sei o tanto que melhorei a minha dicção desde que fiz a cirurgia da amídala. Comecei a fazer fono, faço aula de comunicação, já consegui achar o equilíbrio da minha voz e é algo que eu venho melhorando, mas não tem como eu trocar de voz".