Eliezer dando banho no filho, Ravi - Reprodução Instagram

Publicado 15/11/2024 11:41

Rio – Eliezer mostrou um dos primeiros banhos do filho recém-nascido, Ravi, nesta sexta-feira (15), para visitar a mãe, Viih Tube, que está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pois precisou passar por uma transfusão de sangue. O ex-BBB publicou um vídeo do momento fofo com o pequeno, que nasceu na última segunda-feira (11), no Instagram Stories.

"Se arrumando para ver a mamãe", declarou ele. "Olha isso, de boa na lagoa, ele é muito lindão", brincou Eliezer, no vídeo postado.

Na mesma rede social, o influenciador atualizou o estado de saúde da mulher. "Passando aqui para tranquilizar vocês. Ela realmente precisou de uma transfusão de sangue essa madrugada, e era mais seguro fazer isso na UTI. Ela continua na UTI, mas está estável. Ela está bem. Eu estou aqui com o Ravi, e ele está com a mãe dela, mas em contato. Já, já ela aparece para conversar com vocês, quando melhorar. Estamos bem, ela está estável, e é isso".