João Gomes e MC Cabelinho desabafam sobre perrengues no Grammy Latino - Reprodução / Instagram

João Gomes e MC Cabelinho desabafam sobre perrengues no Grammy LatinoReprodução / Instagram

Publicado 15/11/2024 13:54 | Atualizado 15/11/2024 13:58

Rio - João Gomes e MC Cabelinho compartilharam as experiências após saírem juntos do Grammy Latino, realizado em Miami, EUA, nesta quinta-feira (15). Apesar de estarem entre os indicados da premiação, os artistas relataram dificuldades durante o evento, especialmente no red carpet.



fotogaleria

No Instagram, João Gomes comentou sobre a espera na fila. "Nada de café ou de água. Só fila". MC Cabelinho detalhou ainda mais: "Duas horas na fila. Não bebemos água, não bebemos café, não mijei... tô quase me mijando nas calças. E te conto mais: chegamos lá para tirar foto no tapete vermelho, os paparazzi já tinham ido embora. Só havia duas câmeras para mim, e ainda ficou mais gente para tirar foto."



João também falou sobre o tratamento por parte dos fotógrafos. "Quando eu fui tirar foto, o cara falou 'ninguém passa mais'". Para MC Cabelinho, a situação reflete a luta dos artistas brasileiros por reconhecimento internacional. "Conquistar o mundo é muito difícil. Tem que ir devagar, ter paciência, porque fora do Brasil a gente está passando é sufoco! O bagulho é sério! Os caras não deram uma água pra nós, nem um café".



Apesar de não levarem troféus para casa, os cantores mantiveram o bom humor.

"Perdemos", disse João Gomes. Cabelinho respondeu, com entusiasmo:

"Perdemos nada! Nós ganhamos. Estamos nas ruas de Miami e fomos indicados. Se isso aqui é perder, então eu quero perder toda hora."