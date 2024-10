Internada, Lucilene Caetano pede orações - Reprodução do Instagram

Publicado 31/10/2024 09:19 | Atualizado 31/10/2024 09:35

Rio - Lucilene Caetano, de 40 anos, contou aos mais de 242 mil seguidores, nesta quarta-feira (30), que está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da maternidade São Luís Star, em São Paulo, desde o último sábado (26). Grávida do quarto filho, a ex-jornalista da Band deu detalhes do diagnóstico em um desabafo publicado no Instagram e pediu oração aos fãs.

"Estou na UTI ou melhor estamos! Eu e minha filha que trago no ventre. Tratando Influenza B, Pneumonia Bacteriana que tomou praticamente meu pulmão esquerdo e um pequeno derrame pleural que tive nos dois pulmões. Não sei quando teremos alta. Sem previsão por enquanto. Só espero sair daqui bem e curada disso tudo que chegou tão de surpresa", afirmou Lucilene, que já é mamãe de Theo, Davi e Zion.

Ela comentou que nunca havia sido internada devido a graves problemas de saúde. "Um vírus, uma bactéria, um derrame pleural… nada que eu imaginava ou esperava. Até porque nunca internei por doença. Com exceção de uma vez para fazer a cirurgia do câncer de tireóide em 2017 (mas que não tive sintoma algum e descobri logo no início com um check up pós-parto e uma noite que passei internada no Rio de Janeiro por conta de um furúnculo que virou abcesso), as demais foram pra fazer meu nariz e o silicone nos seios. Então, resumindo eu nunca havia passado pelo que estou passando", relatou.

Internada, a jornalista também falou sobre seus medos. Já chorei muito, medo de morrer e deixar meus filhos pequenos … meu marido sem mim… perder minha bebê com isso tudo… tenho muita fé! Mas o medo vem com muita força nessas horas e as lágrimas descem sem cessar", disse.

Por fim, a apresentadora pediu orações. "Estou vivendo isso tudo desde sábado. E não queria expor aqui… preocupar vocês. Mas vi que seria necessário pelo poder da oração. Por isso peço que todos que passarem por essa publicação reze por mim e pela minha bebê que carrego em meu ventre. Que acalme nosso coração. Que conforte meu marido e meus filhos diante dessa situação. Rezem! Por favor não deixem de rezar e nos colocar diante de Deus e de Nossa Senhora ! A situação é grave mais tenho certeza que com o poder da oração de cada um de vocês conseguiremos sair dessa e em breve estarmos em casa."



Luciene foi demitida da Band, em 2022, após cinco anos na emissora. Ela também trabalhou entre 2014 e 2015 na na RedeTV!, e de 2012 a 2013 comandou o programa "Planeta Nocaute", no canal Esporte Interativo. A jornalista também já foi rainha de bateria da escola de samba Inocentes de Belford Roxo, em 2013.