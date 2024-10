Marina Sena - Reprodução de vídeo

Publicado 31/10/2024 08:03

Rio - Marina Sena, de 28 anos, falou sobre sua intimidade com o namorado, o influenciador digital Juliano Floss, de 20, durante o programa "Alma de Cozinheira", apresentado pela Paola Carosella, no GNT. A cantora entregou que tem o costume de trocar nudes com o amado.

O assunto surgiu em uma brincadeira. Samuel de Assis, que também participava da atração, quis saber quando a artista tinha recebido ou enviado fotos mais 'calientes'. Ela não titubeou: "Hoje!". O ator, que interpreta Daniel em "Mania de Você", reagiu: "Sabia que eu tinha que fazer a pergunta picante para ela".



Marina explicou: "Mandei e recebi hoje, porque meu namorado está em outra cidade, aí a gente sobrevive através de nudes".

Samuel, então, entrega que já recebeu alguns nudes. "Foram muitos na vida, principalmente depois da novela", revelou ele, referindo-se a sua participação em "Vai na Fé", quando deu vida a Benjamin.