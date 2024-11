Xamã e Sophie Charlotte - Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2024 21:12

Rio - Xamã celebrou seu aniversário no clima de Halloween e arrasou na produção junto com sua amada, Sophie Charlotte. O casal se fantasiou de Mortícia e Gomes, personagens da icônica Família Addams. As fotos da festa foram compartilhadas nas redes sociais do casal na noite desta quinta-feira (31).