Gracyanne Barbosa Nick Henry e Edward Mataraso

Publicado 31/10/2024 18:56

Rio - Em suas redes sociais, Gracyanne compartilhou uma série de fotos que mostram sua participação nas comemorações do Dia das Bruxas. Em uma imagem, ela se destacou com um body bege e uma máscara de urso que trazia dentes afiados. Em outra, posou ao lado da amiga Fafa, ambas com máscaras de coelhinho e collants de látex. "Feliz Halloween", escreveu na legenda, interagindo com seus seguidores.

fotogaleria Recentemente, Gracyanne também falou sobre sua rotina alimentar. Após sua separação de Belo, ela está se dedicando a manter a forma, embora tenha confessado um aumento na ingestão de ovos cozidos. "Eu sigo aqui com os meus ovinhos, só que não estou mais comendo oito. Estou comendo 12. Como isso, produção? Mas só as claras", revelou. Ela questionou se esse apetite seria causado por ansiedade, TPM ou simplesmente gula, refletindo sobre os desafios que enfrenta no dia a dia.

Além das festividades, a viagem a Miami tem um propósito maior. Segundo sua assessoria de imprensa, Gracyanne busca fortalecer sua carreira internacional, aproveitando a estadia para fazer contatos importantes no universo fitness.