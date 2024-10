MC Daniel e Lorena Maria - Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2024 17:47

Rio - Grávida do primeiro filho com MC Daniel, Lorena Maria explicou aos seguidores, nesta quinta-feira (31), o motivo do namorado não aparecer com frequência em suas redes sociais. A influenciadora revelou que o casal vive uma relação à distância.

fotogaleria "Moramos em estados diferentes. Tenho o meu trabalho aqui, minhas coisas, minha casa e o meu cachorro. Fico um tempo aqui e um tempo lá. Não consigo largar o Rio de Janeiro ainda", escreveu nos Stories. "Eu já não sou de ficar expondo muito mesmo, ainda acho que mostro muito. Sou daquelas que postam assim [escondendo o rosto], mas todo mundo sabe quem é", acrescentou.