Juliette decidiu tirar uns dias de descanso em Fernando de Noronha Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2024 16:19

Rio - Nesta quinta-feira (31), Juliette contou aos seguidores que viajou com o namorado Kaique Cerveny para Fernando de Noronha. A cantora decidiu aproveitar um descanso na região depois de sofrer com uma crise de ansiedade e picos de estresse.

"Já tinha planejado fugir. Estou em Noronha porque me apaixonei. Kaique também. Semana retrasada, eu tive uns picos de estresse, tentei fazer a maquiagem de Halloween e tive uma crise de ansiedade no meio, aí Kaique falou 'Vamos marcar alguma coisa para você ficar um pouco off'. Cumpri compromissos em São Paulo, aí pronto. A gente está em Noronha", contou.