Xuxa, Ivete Sangalo e Sasha Araujo / Agnews

Publicado 31/10/2024 15:11 | Atualizado 31/10/2024 15:12

Rio - Xuxa Meneghel protagonizou momentos de alegria ao subir no palco ao lado de Ivete Sangalo durante o "Gala Dinner - 30 anos do Legado de Ayrton Senna", evento realizado na noite de quarta-feira (30), em São Paulo. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a apresentadora se empolga ao som de Ivete e surpreende ao se jogar na dança, tirando os sapatos para curtir o show ao lado da amiga e da filha, Sasha.

A celebração reuniu personalidades e celebridades para homenagear o piloto Ayrton Senna, celebrando as três décadas do Instituto Ayrton Senna, criado para manter vivo o legado do tricampeão mundial de Fórmula 1.O evento marcou uma das celebrações em memória de Ayrton Senna, que também será homenageado no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, neste final de semana, no autódromo de Interlagos.