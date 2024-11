Davi Brito - Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2024 21:41

Rio - Campeão do "BBB 24", Davi Brito teve que cancelar as gravações de um quadro de receitas que publica em seu perfil nas redes sociais após descobrir uma inflamação na tireoide. Nesta quinta-feira (31), o influenciador digital foi submetido a exames de rotina para saber a causa do problema de saúde.

fotogaleria "Pode ser autoimune ou causado por bactéria, uma série de coisas pode causar essa inflamação. O importante é que não é nada grave. A médica falou que o próprio corpo desinflama sozinho e pediu um exame de sangue para averiguar esse tipo de inflamação", explicou.

Ele comentou que o foco agora é cuidar do seu bem-estar. "É isso aí, cuidar da saúde. A vida não é feita só de sair, curtir e passear. A saúde em primeiro lugar."