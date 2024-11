Viih Tube e Fabiano Moraes - Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2024

Rio - Pai de Viih Tube, Fabiano Moraes compartilhou uma carta aberta com um apelo para resgatar o contato com a filha. O empresário completou 51 anos nesta quinta-feira (31) e aproveitou para desejar uma aproximação com a influenciadora.

fotogaleria "Hoje, no meu aniversário, completo 51 anos, olho para trás e vejo o quanto o caminho até aqui foi cheio de obstáculos, mas também de muita superação. Passei por momentos difíceis, enfrentando o burnout e a depressão, que por muito tempo fizeram parecer que a luz no fim do túnel estava longe. Mas, aos poucos, com o apoio de pessoas queridas, fui redescobrindo a vida e, principalmente, o valor de cada dia que eu posso viver com saúde e com os que amo ao meu redor", iniciou o texto.

"Este aniversário representa muito mais que mais um ano. Representa uma vitória pessoal, uma batalha vencida e, principalmente, o renascimento de alguém que acreditou na possibilidade de uma vida mais leve e com propósito. E, acima de tudo, estar aqui, inteiro e presente, é o que me faz ver o quanto tudo isso valeu a pena."

Em seguida, o sogro de Eliezer desejou retomar o contato com a influenciadora, que espera o segundo filho. "As pessoas têm o hábito de pedir presentes em datas comemorativas e hoje eu não quero pedir absolutamente nada, apenas agradecer pela saúde e vida da minha filha vitória, meus netos e minha família. Mesmo sem contato, Vitória, saiba que em nenhum dia sequer, você saiu das minhas orações e do meu coração, você é meu maior presente, filha", concluiu.