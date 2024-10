Larissa Manoela - reprodução Instagram

31/10/2024

Rio - Larissa Manoela enfrentou uma crise familiar marcada por acusações de que seus pais teriam administrado suas finanças de forma inadequada, o que teria gerado dificuldades financeiras para ela, até em questões cotidianas. Um ano depois, a atriz pondera sobre a experiência, revelando que o tempo trouxe amadurecimento e novos olhares sobre o que realmente importa.

Após um ano de rompimento com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, Larissa Manoela volta a falar publicamente sobre a chance de reaproximação. Em entrevista ao colunista Marcos Bulques, do site Conexão Entrevista, a atriz refletiu sobre a experiência de distanciamento familiar e indicou a disposição para um recomeço.



"Olha, a paz é o principal, a gente está falando sobre amor, sobre paz, sobre alegria, sobre recomeço. A história de A Noviça Rebelde fala sobre isso, que a gente tem um novo caminho, que a gente tem que ter força, confiança, seguir em frente", disse Larissa, fazendo referência à peça que estrelou recentemente.



A atriz enfatizou o desejo de manter um convívio familiar saudável, fundamentado no respeito e no amor, e mostrou-se aberta para construir uma relação diferente. “E é isso, eu acho que o mais importante é seguir pelo caminho do amor, e querer sempre prosperar, ser sempre melhor que nós mesmos e nos desafiar e poder fazer o que a gente gosta”, completou.



Larissa finaliza reafirmando o valor da paz em suas escolhas, tanto pessoais quanto familiares. Sem confirmar uma reconciliação imediata, a atriz deixa a possibilidade em aberto, evidenciando seu desejo de seguir adiante com um espírito de compreensão e respeito mútuo.