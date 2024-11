Influenciadora publicou foto ao lado do empresário Thiago Pannaforte - Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2024 22:25

Rio - Amanda Meirelles divulgou em suas redes sociais nesta quinta-feira (31) algumas imagens da viagem que realizou para Campos do Jordão, em São Paulo, na companhia do empresário Thiago Pannaforte. Ela mostrou o chão do quarto repleto de rosas e comentou o novo status do relacionamento.

fotogaleria "Epa! Não sabíamos lidar com isso. Não tínhamos chegado a essa fase", escreveu. Na sequência, a campeã do "Big Brother Brasil 23" compartilhou um registro abraçada com o empresário.

Amanda Meirelles não assume um relacionamento desde sua participação no "BBB". Dentro do reality show, ela manteve uma amizade com o lutador Cara de Sapato e ganhou a torcida de boa parte do público por um romance, mas eles permaneceram apenas amigos.